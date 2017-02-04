Владимир Карягин положительно оценил диалог власти и бизнеса
Экономика
03 февраля 2017
АА
За последний год уровень взаимодействия власти и бизнеса существенно повысился, заявил председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.
"Диалога бизнеса и власти пока недостает. Но за последний год градус взаимодействия существенно повысился, что отмечают сами предприниматели. Начали работать общественно-консультативные советы, которые, согласно постановлению Совета Министров, не менее чем на 50% должны состоять из предпринимателей", - отметил Владимир Карягин. При этом он подчеркнул необходимость активизировать диалог на уровне областей и районов, пишет БЕЛТА.
"Надо в каждом районе создать минимум три совета: по развитию производства, торговли и услуг. Предприниматели с властью могут обсудить большинство местных проблем", - считает Владимир Карягин. По его словам, Президенту Беларуси направлено приглашение принять участие в Ассамблее деловых кругов, которая состоится 1 марта в Национальной библиотеке.
"Если глава государства согласится принять участие, это, безусловно, добавит значимости нашему мероприятию. Сейчас и государство, и предприниматели, как никогда раньше, понимают, что мы все в одной лодке. Нам нужно поднимать экономику, вместе нести ответственность за принятые решения", - сказал Владимир Карягин.
За январь-декабрь 2016 года взносы страховых организаций по прямому страхованию и сострахованию составили 971,9 млн рублей. Темп роста страховых взносов за январь-декабрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 118,1%.
Президент объявил, что намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства. По мнению главы государства, нынешний Совет больше лоббирует свои интересы, чем действительно занимается развитием предпринимательства.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило и внесло в правительство проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".
Заместитель премьер-министра Михаил Русый принял участие в итоговой коллегии Министерства лесного хозяйств, на котором были подведены итоги выполнения показателей социально-экономического развития отрасли в 2016 году и обсуждались задачи на 2017-й.
Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии.