Широкополосным доступом в интернет пользуются уже более 3 млн. белорусов

Такие данные были приведены на заседании итоговой коллегии Министерства связи и информатизации, сообщает пресс-служба ведомства.



Количество абонентов IPTV увеличилось за год на 199 тысяч и составило 1,51 миллиона; количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, выросло на 563 тыс. и составило 1,81 миллиона; количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 510,3 тыс. абонентов и составило 1,09 миллиона.



Ширина внешнего шлюза для доступа в сеть интернет увеличилась на 137 Гбит/с и составила 1.100 Гбит/с.



Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа к сети интернет на 100 человек населения ожидается Министерством связи на уровне 68.



Систему "Умный дом", веденную в коммерческую эксплуатацию в апреле прошлого года, используют более 5 тыс. абонентов.



По данным Минсвязи, активно развивается сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE (4G) и услуги на ее основе. В настоящее время услуги оказываются во всех областных центрах и Минске. Услуги на базе стандарта LTE доступны 41,5% населения. Среднее потребление интернет-трафика LTE пользователя составило 6,6 Гбайт на абонента. До конца 2018 года технология LTE придет в районные центры и иные населенные пункты с численностью населения более 50 тысяч человек. Планируется строительство свыше 1.000 базовых станций.



"Ускоренное развитие ИКТ предусматривается осуществлять за счет дальнейшего развития мультисервисной системы электросвязи, широкополосного доступа в сеть интернет, цифрового телевизионного вещания, сотовой связи следующего поколения", — подчеркнул в своем докладе на заседании итоговой коллегии министр связи и информатизации Сергей Попков.



Как напоминают в Минсвязи, по индексу развития ИКТ Беларусь находится на 31-м месте из 175 стран, а по развитию широкополосного доступа — на 23-м среди 195 стран. В рейтинге по индексу готовности к электронному правительству республика занимает 49-ю позицию среди 193 стран, поднявшись на шесть позиций за два года, пишет БЕЛТА.