В Беларуси в 2017 году будут разрабатывать более 280 госстандартов
Экономика
06 февраля 2017
АА
Утвержден План государственной стандартизации на 2017 год. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.
фото: naviny.by
План сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций страны, передает БЕЛТА.
Согласно документу, в 2017 году предусмотрены разработки по 346 темам. Среди них - технический регламент Беларуси "Средства электросвязи. Безопасность", более 280 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) в различных отраслях экономики, из которых 189 будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами.
Разработки, включенные в план, направлены на реализацию требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), государственных, научно-технических и отраслевых программ и будут способствовать повышению технического уровня и качества отечественной продукции, ее экспортного потенциала, устранению технических барьеров в торговле и защите интересов потребителей.
В частности, объектами стандартизации в 2017 году станут тракторы и машины, лифты, криогенные сосуды, бытовые электроприборы, информационные технологии, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, лесоматериалы, ткани и текстильные материалы, лаки и краски, косметика, консервы фруктовые и овощные, хлеба и хлебобулочные изделия, текстиль, обувь, услуги, счетчики и теплосчетчики.
Ознакомиться с Планом государственной стандартизации на 2017 год можно на сайте Госстандарта.
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