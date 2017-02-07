Иран будет покупать МАЗы и производить тракторы МТЗ
Экономика
07 февраля 2017
АА
Иран подтвердил заинтересованность в приобретении техники МАЗ, а также производстве в стране мощных тракторов МТЗ.
Это обсуждалось на встрече белорусской парламентской делегации во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом Резой Нематзаде и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента. Там отметили, что состоявшиеся беседы подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении позиций двух стран через политическое взаимодействие, эффективные торгово-экономические связи и инвестиционное сотрудничество.
На встрече с министром промышленности, шахт и торговли обсуждались в том числе вопросы реализации дорожной карты по развитию сотрудничества на 2016-2017 годы, подписанной в мае прошлого года в Минске. В целях наращивания экономического взаимодействия между двумя странами был принят ряд решений.
Так, рабочую группу по промышленному сотрудничеству и финансовым расчетам с иранской стороны возглавит замминистра промышленности, шахт и торговли (с белорусской стороны ею руководит первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский), для совершенствования расчетов с Беларусью в качестве партнера определен Банк развития экспорта Ирана.
Кроме того, подтвержден взаимный интерес в развитии научно-технического сотрудничества и реализации договоренностей, достигнутых на заседании совместной комиссии по сотрудничеству в области высшего образования, науки и технологий в июле 2016 года в Минске.
Министр иностранных дел Ирана в ходе встречи с парламентской делегацией выразил мнение, что ничто не может помешать улучшению экономического и банковского сотрудничества между Тегераном и Беларусью после снятия санкций. Он призвал приложить усилия по укреплению межпарламентского взаимодействия, а также сотрудничества в других сферах. Михаил Мясникович в свою очередь отметил, что Беларусь придает особое значение активизации связей с Ираном в различных областях.
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