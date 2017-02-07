Минтранс отчитался о росте экспорта своих услуг в 2016 году

В 2016 году Минтрансу удалось переломить негативный тренд последних лет в динамике экспорта услуг и по итогам года обеспечить темп роста 101,1%. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларусь Анатолий Сивак.

На транспортные услуги в стране приходится свыше 43% от общего объема экспорта услуг. От транспортной деятельности республики получено почти 16% совокупного объема чистой прибыли и около 11% налоговых поступлений в бюджет, сообщила пресс-служба Минтранса.

Работа Минтранса по развитию транспортного комплекса выстраивается для обеспечения главной цели Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечение инвестиций и инновационного развития. По словам министра, интегрированным результатом этой работы является вклад транспорта в ВВП республики, который за 2016 год увеличился на 0,2 процентных пункта до 5,7%. При этом обеспечен прирост валовой добавленной стоимости к уровню 2015 года на 0,4% на фоне ее снижения по остальным видам экономической деятельности (за исключением сельского хозяйства) и ВВП в целом.

Транспортный комплекс республики удерживает доминирующее положение во внешней торговле услугами и является одним из основных источников поступления валюты в страну. В 2016 году Минтрансу удалось переломить негативный тренд последних лет в динамике экспорта услуг и по итогам года обеспечить темп роста 101,1%.

Положительной динамике роста экспорта услуг способствовали меры, принимаемые по различным направлениям транспортной деятельности. Реализовывался План мероприятий Минтранса по наращиванию экспорта товаров и услуг и развитию внешнеэкономической деятельности и План совместных действий Минтранса и МИДа по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами. Развивалась международная договорная база. Совершенствовалась дорожная и транспортная инфраструктура. Проводилась активная работа в рамках смешанных комиссий по международному автомобильному сообщению. В результате усилий, предпринятых Минтрансом и Белорусской ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, за год получено свыше 657 тыс. разрешений на проезд по территории иностранных государств.

Анатолий Сивак обратил внимание, что в кратчайшие сроки организациям отрасли необходимо завершить разработку мероприятий по наращиванию и диверсификации экспорта, с учетом плана совместных действий МИДа и Минтранса на 2017 год, и обеспечить их реализацию в текущем году.

Одним из важных направлений деятельности является энергосбережение. Предприятиями системы Минтранса выполнено задание по экономии топливно-энергетических ресурсов. Это позволило за год сэкономить порядка 18 тыс. тонн условного топлива и выполнить показатель по энергосбережению на уровне минус 5,9% при задании минус 5,5%. Следует отметить, что при обогреве помещений организации отрасли стали больше использовать местные виды топлива. Это позволило довести долю в объеме таких ресурсов до 19,6% при задании16%. Кроме того, в организациях отрасли чаще стали применяться возобновляемые источники энергии. В целом по Минтрансу их доля в общем объеме составила порядка 14,9% при задании 11,5%.

За 2016 год объем грузооборота республики составил более 125 млн. т-км. Без учета трубопроводного транспорта, грузооборот которого по объективным причинам снизился в прошлом году, в целом по республике обеспечен рост грузооборота на уровне 101,0 %. Положительная динамика достигнута по всем видам транспорта.

Пассажирским транспортом республики за 2016 год перевезено порядка 2 млрд пассажиров и выполнено более 23,6 млрд пассажирокилометров. Пассажирооборот выполнен на 96,4 %, но на протяжении второго полугодия 2016 года не допущено ухудшения данного показателя. В то же время гражданская авиация единственная по этому показателю сработала с положительной динамикой.

Наибольшее снижение произошло на железнодорожном транспорте, где пассажирооборот сократился на 9,6%.Негативно отразилось на общем показателе снижение пассажирооборота на автомобильном транспорте при его значительном удельном весе. Пассажирооборот автомобильного транспорта не обеспечен большинством областей и г.Минском, за исключением Брестской, Гомельской и Могилевской областей. Министр подчеркнул, что невыполнение этого показателя зависит только от транспортников, от качества их услуг.