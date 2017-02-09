Белорусы продолжают проедать валютные сбережения

Население все еще продает больше иностранной валюты, чем покупает. За год чистая продажа составила 1,9 млрд долларов.
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За 2016 год население Беларуси продало инвалюты на 1,9 млрд долларов больше, чем купило, пишет БелаПАН со ссылкой на данные Нацбанка.
За январь население продало банкам наличной и безналичной валюты на 564,39 млн долларов в эквиваленте, а купило — 433,08 млн долларов
Таким образом, чистая продажа иностранной валюты физическими лицами в январе составила 131,31 млн долларов.
Субъекты хозяйствования продают и покупают валюту примерно в равном объеме. Так, резиденты Беларуси январе 2017 года продали 1,279 млрд долларов в эквиваленте, а приобрели — 1,292 млн. Нерезиденты продали 38,16 млн, а купили — 13,52 млн долларов.
Население продают валюту из-за снижения своих доходов. Еще недавно, когда доходы населения повышались, Беларусь была лидером в регионе по норме сбережений.
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