Экспорт нефтепродуктов упал на 40 процентов

Продажа за границу нефтепродуктов принесла Беларуси примерно на 40% меньше денег, чем в прошлом году.

В физическом выражении поставки снизились на 23%, свидетельствуют предварительные статданные о результатах внешней торговли, передает БелаПАН.

Следует отметить, что географическая структура экспорта белорусских нефтепродуктов в 2016 году претерпела заметные изменения. На треть выросли поставки в Украину: с 3,2 млн тонн в 2015 до 4,3 млн тонн в 2016 году. В прошлом году также увеличились на треть поставки нефтепродуктов в Нидерланды и почти в три раза — в Польшу.

В то же время в Россию Беларусь экспортировала менее 300 тыс. тонн нефтепродуктов и снизила поставки на восточный рынок на 70% по сравнению с 2015 годом.



Белорусские власти объясняли в прошлом году сокращение поставок нефтепродуктов на российский рынок тем, что по ценовым условиям реализация белорусского топлива в России невыгодна.

В свою очередь российские власти, ссылаясь на ранее подписанные соглашения с Беларусью, настаивали на том, чтобы на российский рынок было поставлено 1 млн тонн автобензинов.

В связи с тем, что Москве и Минску по этому вопросу не удалось найти компромисса, а также из-за газового спора правительство России приняло решение резко сократить поставки нефти в Беларусь.

В 2016 году Россия, согласно изначальным договоренностям, должна была поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти. В первой половине года в страну ежеквартально поступало около 5,5 млн тонн нефти. Однако со второго полугодия поставки были сокращены — сначала до 3,5 млн тонн в квартал, а в четвертом квартале — до 3 млн тонн.

Переговоры между Москвой и Минском об условиях урегулирования нефтегазового спора длились практически весь 2016 год, однако к конкретным результатам не привели.

Следует отметить, что сокращение поставок российской нефти в Беларуси уже привело к заметному снижению переработки углеводородного сырья на белорусских НПЗ. Так, Мозырский НПЗ в 2016-м переработал около 10 млн тонн нефти, что на 20% меньше по сравнению с уровнем 2015 года.