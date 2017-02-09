Министр экономики: Ставка рефинансирования к 2020 году упадет до 7-9%
Экономика
08 февраля 2017
АА
В 2017 году Нацбанк уже успел два раза снизить ставку рефинансирования. В последующие годы снижение может набрать более быстрый темп.
фото: zhlobin-news.org
Ставка рефинансирования к концу 2020 года составит 7-9%, заявил сегодня министр экономики Владимир Зиновский, передает БЕЛТА.
8 февраля проводится совместное заседание Минэкономики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. На нем обсуждается реализации экономическим блоком и депутатским корпусом решений, принятых на пятом Всебелорусском народном собрании. Речь идет в первую очередь об основных положениях Программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы, в том числе прогнзе снижения ставки рефинансирования.
"Мы не имеем по ней разногласий. Все шаги выверены и скоординированы. Поэтому вижу встречу как продолжение нашего с вами диалога", - добавил министр.
Установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
С 15 февраля Нацбанк снижает ставку рефинансирования – с 17 до 16 процентов годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 22 до 20 процентов годовых.
В 2016 году Минтрансу удалось переломить негативный тренд последних лет в динамике экспорта услуг и по итогам года обеспечить темп роста 101,1%. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларусь Анатолий Сивак.
Новый инкубатор малого бизнеса зарегистрирован в Минске, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.