Россельхознадзор приедет в Беларусь проверять склады
Экономика
08 февраля 2017
АА
Надзорное ведомство вызвало на переговоры белорусских коллег, пытаясь выяснить, как Беларуси удалось резко увеличить поставки овощей.
7 февраля Россельхознадзор вызвал белорусских специалистов на переговоры. Ведомство обеспокоено увеличением поставок в Россию растительной продукции белорусского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
В переговорах участвовала замглавы Россельхознадзора Юлия Швабаускене, а также директор Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александр Пискун
Инспекция от России намерена проверить белорусские производства и склады. Беларусь согласилась принять инспекторов в феврале.
Россия хочет выяснить, как соседней стране удалось значительно увеличить по сравнению с 2015 годом поставки своей растительной продукции в Россию. Более чем в два раза выросли поставки моркови и картофеля, в 1,5 раза – яблок и грибов, в 3,3 раза – капусты пекинской, лука репчатого – в 32 раза.
В ответ на это Александр Пискун привел статистику по объемам производства, площадям возделывания и урожайности продукции. И сообщил о подготовке официального ответа в ближайшее время.
Российская сторона также попросила ускориться и согласовать специальный протокол для обмена между странами информацией о перемещении подкарантинной продукции, которая подлежит обязательному фитосанитарному контролю.
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