Необратимая приватизация: готовятся концептуальные изменения корпоративного законодательства
Экономика
08 февраля 2017
АА
Минэкономики намерено продвигать законодательные поправки, которые защитят права субъектов приватизации, а также существенно изменят закон о хозяйственных обществах.
Министр экономики Владимир Зиновский назвал вопрос закрепления необратимости приватизации государственного имущества и соответствующего сокращения срока исковой давности «давно назревшей необходимостью», передает БЕЛТА.
"Этот важный шаг станет положительным сигналом для инвесторов и позволит нам, наконец, приблизиться к общепринятым стандартам защиты прав субъектов приватизации", - сказал Владимир Зиновский.
Проблема прав участников приватизации обсуждалась в рамках вопросов реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.
В рамках программы, по словам министра, предстоит значительная работа по корректировке корпоративного законодательства. Закон "О хозяйственных обществах" ждут концептуальные изменения. В их числе - переход на публичные и непубличные общества, отказ от обществ с дополнительной ответственностью, упрощение подходов к реорганизации. Кроме того, планируется закрепить требование о ежегодном раскрытии стратегий развития обществ.
Также предстоит оптимизировать законодательство по вопросам функционирования организаций госсектора. В Программе социально-экономического развития на 2016-2020 годы поставлена задача уже в 2017 году разработать соответствующий проект закона. По мнению Минэкономики, в нем должны быть отражены все аспекты деятельности государственных организаций: порядок создания, реорганизации, ликвидации; владельческий надзор; корпоративное управление; управление имуществом и приватизация; мониторинг эффективности деятельности и порядок раскрытия информации.
Установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
С 15 февраля Нацбанк снижает ставку рефинансирования – с 17 до 16 процентов годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 22 до 20 процентов годовых.
В 2016 году Минтрансу удалось переломить негативный тренд последних лет в динамике экспорта услуг и по итогам года обеспечить темп роста 101,1%. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларусь Анатолий Сивак.
Новый инкубатор малого бизнеса зарегистрирован в Минске, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.