«Белэнерго» не будет выкупать энергию от возобновляемых источников по повышенным тарифам

Государственное предприятие «Белэнерго» в ближайшем будущем не сможет выкупать электроэнергию от установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), по повышенным тарифам, как того требует законодательство.

Об этом на круглом столе 8 февраля в Палате представителей Национального собрания заявил заместитель министра энергетики Вадим Закревский.

По словам чиновника, Минэнерго настаивает на том, что суммарная мощность различных установок на ВИЭ, которые будут появляться в Беларуси до 2020 года, не должна превысить 563 МВт, пишет БелаПАН. «Из них 158 МВт будет построено в рамках выделенных квот, а 405 МВт — в рамках ранее заключенных инвестиционных договоров», — подчеркнул он.

С учетом уже существующих объектов возобновляемой энергетики общая мощность таких установок в 2020 году достигнет 800 МВт или 6% установленной мощности всей энергосистемы страны. Замминистра обтметил, что оборудование общей мощностью 655 МВт будут эксплуатировать юрлица и ИП.

Закревский напомнил, что по закону о возобновляемых источниках энергии «Белэнерго» обязано полностью выкупать электроэнергию от ВИЭ по повышенному тарифу. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой собственными источниками «Белэнерго», составляет 9,8 копейки. При этом предприятие обязано покупать электроэнергию от установок, использующих энергию солнца, не менее чем за 53 копейки, энергию ветра и воды, — не менее чем за 28 копеек, энергию биомассы, — не менее чем за 30 копеек.

«Таким образом, с ростом количества установок по производству электричества с помощью возобновляемых источников энергии возрастет не только уровень выработки электроэнергии, но и затраты на ее покупку», — сказал представитель Минэнерго.

Если в 2016 году «Белэнерго» выкупило 216 млн киловатт-часов электроэнергии от ВИЭ, то уже к 2020 году специалисты прогнозируют увеличение производства такой электроэнергии до 1 млрд киловатт.

«С учетом увеличения накопительного эффекта, по нашим оценкам, нам понадобится более 550 млн долларов на покупку электроэнергии от блок-станций, которые работают на ВИЭ. При этом чистая прибыль «Белэнерго», например, за 2016 год составила немногим большее 200 млн долларов. Мы не сможем нести эти обязательства перед поставщиками такой электроэнергии за счет средств «Белэнерго», — заявил замминистра энергетики.