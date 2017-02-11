Эстонский бизнес в прошлом году инвестировал в Беларусь 50 миллионов долларов

В 2016 году эстонский бизнес инвестировал в Беларусь 50 млн долларов. Об этом сообщил генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Александр Федорчук.

Он привел примеры наиболее крупных инвестпроектов, реализованных в Беларуси с участием эстонских предпринимателей. Это создание компанией Kaamos Grupp деревообрабатывающего иностранного предприятия «Витебская лесопилка». Сейчас там планируется реализовать большой проект (порядка 9 млн евро) по созданию производства пеллет, передает БелаПАН.

Кроме того, Федорчук назвал приобретение эстонской компанией Silvano Investment Group части пакета акций СП ЗАО «Милавица», создание вблизи Минска фирмой AS Kristond фабрики по производству картонной упаковки и организацию компанией AS Interpap производства грубой упаковки.

«Я вижу одним из направлений нашего сотрудничества и развитие дистрибьютерской сети белорусской продукции в Эстонии», — сказал руководитель отделения БелТПП. Он отметил, что на эстонском рынке уже работают такие компании, как А.К.К. (дилер ПО «БелАЗ» и ОАО «Амкодор»), Turi BEL-EST (дилер «МТЗ»), MAZ Eesti (дилер «МАЗ»), Ottender and Valgmae Ltd (дилер ПО «Атлант»), компания Hermo (дилер ОАО «Стеклозавод «Неман»). Продукция пищевой промышленности, включая алкогольные изделия, реализуется на эстонском рынке через представительство концерна «Белгоспищепром» в Риге.

Также в Эстонии работает торговая фирма BeLinOrTextile (представительство Оршанского льнокомбината) и компания Oil Logistic Eesti filial (эстонский филиал рижской компании Oil Logistic, созданной концерном «Белнефтехим»).

По словам Федорчука, в последние время активизировались контакты между белорусским и эстонским бизнесом. В нынешнем форуме в Минске участвуют представители 10 эстонских компаний и порядка 60 белорусских. Эстонская делегация представляет такие сферы, как оптовая торговля, производство оборудования, продовольствия, деревообработка, пищевая промышленность.

«Очень надеемся на сегодняшнюю контакто-кооперационную биржу. Это позволит заключить в будущем хорошие контракты. После визита делегации белорусских деловых кругов в Эстонию в июне 2016 года наш стеклозавод «Неман» совершил несколько удачных сделок», — отметил Федорчук.

По данным МИД Беларуси, в стране зарегистрировано 105 предприятий с участием эстонского капитала, в том числе 60 совместных и 45 иностранных предприятий. В уставные фонды организаций с момента регистрации внесено 32,5 млн долларов.