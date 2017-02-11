Россельхознадзор будет следить за перемещением белорусской продукции от границы до прилавка

«Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности», - сообщают в ведомстве.
Также там отметили, что это мера позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий». Кроме этого, Россельхознадзор проинформирует Руководителей органов управления ветеринарией субъектов России о том, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Беларуси, необходимо принимать после проверки наличия в автоматизированной системе «Аргус» информации о прохождении данной партии через границу.
В российском надзорном ведомстве также считают необходимым внесение в ветеринарные сертификаты информации о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили в адрес российских хозяйствующих субъектов.
Указанная мера также позволит исключить возникновение спорных вопросов, связанных с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.
Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков.
Государственное предприятие «Белэнерго» в ближайшем будущем не сможет выкупать электроэнергию от установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), по повышенным тарифам, как того требует законодательство.
Установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.