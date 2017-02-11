Аналитики ожидают инфляцию в Беларуси по итогам года ниже семи процентов
Экономика
10 февраля 2017
АА
Аналитики Sberbank CIB ожидают, что инфляция в Беларуси по итогам 2017 года будет ниже 7%.
фото: rg.ru
"Регулятор (Национальный банк Беларуси – ИФ) прогнозирует инфляцию в 9% на конец 2017 года. Мы же полагаем, что потребление населения останется под давлением из-за сокращения реальных доходов, и ожидаем инфляцию в конце года ниже 7%", - говорится в аналитическом обзоре Sberbank Investment Research, передает interfax.by.
В отчете напомнили, что в январе инфляция в Беларуси составила 0,9%. "Важно отметить, что низкие темпы инфляции в январе стали результатом переноса ежегодной индексации тарифов с января на февраль. Поэтому в феврале помесячный рост ускорится", - отмечено там.
Как сообщалось, инфляция в Беларуси за январь 2017 года составила 0,9%, Цены на продовольственные товары в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,2%, непродовольственные товары за январь подорожали на 0,8%, цены и тарифы на платные услуги за январь выросли на 0,3%.
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2017 год, инфляция по итогам года не должна превысить 9%.
Инфляция в Беларуси за 2016 год составила 10,6% при прогнозе 12%.
Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков.
Государственное предприятие «Белэнерго» в ближайшем будущем не сможет выкупать электроэнергию от установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), по повышенным тарифам, как того требует законодательство.
Установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.