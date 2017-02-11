Лукашенко готов применить нестандартные меры для преодоления трудностей в экономике

Александр Лукашенко требует обеспечить сбалансированное развитие экономики страны. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам развития экономики.

«В современном мире вопросы развития экономики, поиска новых точек ее роста актуальны для любого государства. Мы не являемся в этом плане исключением», — сказал президент.

В числе приглашенных на совещание — небольшая группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси. «То есть с одной стороны — люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично», — пояснил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что в последнее время получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения. «Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения», — отметил глава государства.

По его словам, необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.



