Лукашенко готов применить нестандартные меры для преодоления трудностей в экономике
Экономика
10 февраля 2017
АА
Александр Лукашенко требует обеспечить сбалансированное развитие экономики страны. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам развития экономики.
фото: sputnik.by
«В современном мире вопросы развития экономики, поиска новых точек ее роста актуальны для любого государства. Мы не являемся в этом плане исключением», — сказал президент.
В числе приглашенных на совещание — небольшая группа экспертов, которые непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси. «То есть с одной стороны — люди, которые сегодня занимаются экономикой. С другой — которые занимались экономикой почти в этих же должностях вчера, но до сих пор работающие в той или иной экономической структуре, и для которых развитие нашей страны небезразлично», — пояснил Александр Лукашенко.
Президент рассказал, что в последнее время получает очень много писем из разных источников, в которых специалисты высказывают свою позицию и точку зрения. «Порой критическую в отношении некоторых направлений развития нашей экономики. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора президента с различными слоями населения», — отметил глава государства.
По его словам, необходимо в ходе дискуссии определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике.
Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков.
Государственное предприятие «Белэнерго» в ближайшем будущем не сможет выкупать электроэнергию от установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), по повышенным тарифам, как того требует законодательство.
Установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.