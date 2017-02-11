Выручка от экспорта нефтепродуктов за прошлый год упала на 40 процентов
Экономика
10 февраля 2017
АА
За минувший год, из-за сокращения поставок российской нефти, Беларусь смогла поставить на экспорт всего 13 млн тонн топлива на четыре млрд долларов.
фото: pronedra.ru
Беларусь за 2016 год поставила на экспорт нефтепродуктов в объеме 13 млн тонн, что на 23% меньше по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют предварительные данные национального статкомитета об итогах внешней торговли, сообщает агентство Sputnik Беларусь.
По итогам года валютная выручка республики от экспорта нефтепродуктов составила около четырех миллиардов долларов и сократилась по сравнению с 2015 годом примерно на 40%.
Из данных госстатистики следует, что в 2016 году изменилась и география экспортных поставок белорусского топлива. В частности, примерно на треть — до 4,3 млн тонн — выросли поставки в Украину, приблизительно в такой же пропорции вырос экспорт в Нидерланды. Поставки в Польшу увеличились в три раза по сравнению с 2015 годом.
В Россию по итогам 2016 года Беларусь поставила менее 300 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 70% меньше по сравнению с 2015 годом.
Россия в 2016 году изначально планировала поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, однако затем из-за газового долга Минска поставки были сокращены до 18 млн тонн за год.
Одной из причин сокращения поставок российская сторона также называла невыполнение Беларусью своих обязательств по объемам поставок белорусского топлива в РФ.
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