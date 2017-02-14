МАРТ: нарушения в госзакупках – не из-за коррупции, а по незнанию

Новые поправки в закон лишат госзаказчиков возможности менять прописанные в договоре условия, подгоняя под конкретного клиента.

В первом чтении Палата представителей приняла поправки в закон "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", передает БЕЛТА.

Большинство нарушений при совершении процедур госзакупок в стране не являются проявлением коррупции, а допускаются из-за низкой квалификации специалистов, считает Павел Жуковский, начальник главного управления госзакупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Таких специалистов учебные заведения Беларуси, увы, не готовят, - отметил Павел Жуковский. - А поправки в закон о госзакупках как раз предусматривают обязательное прохождение для членов комиссий курсов повышения квалификации".

За неправомерное решение любой из членов комиссии может получить штраф.

Сам процесс госзакупки целиком уйдет в интернет - от размещения в открытом доступе годового плана до вопросов, связанных с заключением договора и его исполнением. Это позволит предотвратить ситуации, когда заказчик меняет прописанные в договоре условия, подгоняя под конкретного клиента.

"В этом есть коррупционный риск. Когда закон вступит в силу, вносить изменения в договор будет запрещено. Это минимизирует вмешательство сторон и гарантирует неизменность заявленных в сделке условий", - рассказал Павел Жуковский.

Он отметил, что любые жалобы будут размещаться заявителями на официальном сайте по госзакупкам в соответствующем реестре. А недобросовестных поставщиков будут отстранять от участия на два года.

Главным образом поправки в закон о госзакупках затронут одну из самых болезненных сфер - строительную, и помогут вывести на чистую воду нечистых на руку подрядчиков. "Дело в том, что именно в строительстве при формировании цены допускается ее существенное занижение. Проще говоря, изначально в смету закладывается нулевая прибыль, небольшая зарплата, минимальная стоимость сырья и материалов. Компания тендер, конечно, выигрывает, а потом начинаются проблемы - денег ни на что не хватает", - пояснил собеседник.

