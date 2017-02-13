В Беларуси создают экспертный совет по экономическим вопросам
Экономика
13 февраля 2017
АА
По сведениям СМИ, окончательный состав совета пока не утвержден, однако на прошлой неделе представители госорганов обратились к ряду экспертов с просьбой дать согласие на участие в этой коллегиальной структуре.
"Создается группа экспертов по вопросам денежно-кредитной политики и развития банковской системы", — сообщил БелаПАН собеседник, знакомый с планами властей. Предполагается, что состав экспертного совета должна будет утвердить Администрация президента.
Вопросы экономической политики обсуждались в минувшую пятницу, 10 февраля, во время встречи Александра Лукашенко с группой из 13 человек, в которую вошли действующие и бывшие высокопоставленные госслужащие. В ходе совещания белорусский руководитель заявил, что к нему поступают абсолютно разные предложения по вопросам экономической политики, но при этом подчеркнул: "Пустых денег мы печатать не будем".
Представители экспертного совета, создаваемого в настоящее время властями, также выступают против денежной эмиссии.
"Доверие к национальной валюте формируется на протяжении последних двух лет тяжело, девальвационные ожидания в обществе еще никуда не исчезли. Если Нацбанк примет шаги, которые будут отклоняться от проводимой сегодня политики, валютные риски сильно возрастут", — отметил БелаПАН собеседник, приглашенный властями в состав упомянутого экспертного совета.
По его мнению, необходимо подготовить оценку регулирующего воздействия разных шагов, которые могут предпринять финансовые власти.
"Движение процентных ставок — один из таких шагов. Для бизнеса важно, чтобы ставки по кредитам были ниже, но при этом для компаний не менее важен прогноз изменения процентных ставок. В случае неконтролируемой эмиссии обеспечить предсказуемость ситуации на денежном рынке невозможно", — заявил БелаПАН бизнесмен с многолетним опытом работы.
В свою очередь представители банковского сектора констатируют, что многие промышленные госпредприятия заинтересованы в смягчении монетарной политики и увеличении денежного предложения. "Реальный сектор будет счастлив, если получит дешевую ликвидность. Очень удобно осваивать деньги и списывать свои провалы раз в два года на девальвацию", — считает собеседник БелаПАН в финансовых кругах.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков после совещания 10 февраля заявил, что запускать печатный станок власти не планируют. "Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Все развитие должно происходить на здоровой экономически выверенной основе", — сказал он.
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