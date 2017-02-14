Запрещенную в России минскую говядину переработают в Беларуси
Экономика
13 февраля 2017
АА
Скандал вокруг говядины продолжается: 13 февраля стало известно, что на границе Росссельхознадзор задержал новую партию мяса из Беларуси.
"Эта говядина (из Минской области — Sputnik) остается у нас внутри страны. Она перерабатывается и остается в Беларуси", — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, передает РИА Новости.
При этом в министерстве не уточнили ход переговоров с Россельхознадзором о возможности восстановления экспорта говядины из Минской области в Россию, раунд которых прошел в минувшую пятницу.
Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины. Позднее, 7 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне "разобраться" в ситуации, прежде чем вводить ограничительные меры.
13 февраля стало извстно, что Россельхознадзор снова не пустил в РФ из Беларуси 16,5 т говядины, а также 20 т сливочного масла. Как сообщает ведомство, 11 февраля был предотвращен ввоз охлажденной говядины в четвертинах производства филиала Пружанского районного потребительского общества "Продтовары". На этот раз проверяющие установили, что на части полутуш имеются нечитаемые оттиски ветеринарных клейм.
По сведениям СМИ, окончательный состав совета пока не утвержден, однако на прошлой неделе представители госорганов обратились к ряду экспертов с просьбой дать согласие на участие в этой коллегиальной структуре.
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