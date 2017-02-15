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Беларусь привлекла в 2016 году 8,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций

Экономика

ЕЖЕДНЕВНИК, 14 февраля 2017

АА

За 2016 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 8,6 млрд долларов инвестиций.

Беларусь привлекла в 2016 году 8,6 миллиарда долларов иностранных инвестиций

Как сообщил Национальный статистический комитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (51,5% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (17,1%), Кипра (7,3%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 6,9 млрд долларов, или 80,9% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2016 год организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 3,9 млрд долларов.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (56,1% от всех направленных инвестиций), Украины (22,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (10%).

На долю прямых инвестиций приходилось 91,2% всех направленных инвестиций за рубеж.

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