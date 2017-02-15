Индекс цен в промышленности показал самый значительный рост в январе
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 февраля 2017
АА
В январе 2017 года индекс цен в промышленности по сравнению с декабрем 2016 года вырос сразу на 3,1%. Это самый значительный рост по сравнению с другими ценами.
Как сообщил Национальный статистический комитет, индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 103,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,4%, промежуточные товары – 104,6%, потребительские товары – 100,6%.
На втором месте по росту идет строительство, где индекс цен в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,1%, машины и оборудование – 99,1%, прочие работы и затраты – 115,7%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 102,1%, в том числе в растениеводстве – 103,8%, животноводстве – 101,5%.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,6%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 100,2%.
Работать белорусскому бизнесу все сложнее. Недостаточная правовая база, излишнее внимание со стороны контролирующих органов, обилие административных процедур – это только малая часть проблем, с которыми приходится сталкиваться предпринимательству.
По сведениям СМИ, окончательный состав совета пока не утвержден, однако на прошлой неделе представители госорганов обратились к ряду экспертов с просьбой дать согласие на участие в этой коллегиальной структуре.
Несмотря на то, что 2016 год можно считать продуктивным для рынка торговой недвижимости Минска, сейчас девелоперам придется решать ряд непростых задач, чтобы запущенные или планируемые к запуску объекты начали отрабатывать вложенные в них средства.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг должна соответствовать доходам населения, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Эмиссионное печатание денег — не более чем прошедший этап в истории экономического развития в Беларуси. Об этом по итогам совещания у главы государства по актуальным вопросам развития экономики заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков.