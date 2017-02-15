Лукашенко лично утвердит минимальный набор нормативов для бизнеса
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 февраля 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал предоставить ему минимальный список нормативов, который необходим для ведения бизнеса, заявив, что лично его проверит и утвердит.
Об этом глава государства заявил на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.
"Основным результатом нашей общей работы должна стать не просто корректировка правовых актов. Нам необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси, которое будет подтверждаться положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования", - заявил Александр Лукашенко.
В ходе совещания Александр Лукашенко призвал представителей бизнеса к честному и открытому диалогу.
"Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе", - сказал президент.
"Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и - самое главное - ничего не бойтесь", - призвал Александр Лукашенко.
Президент гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих и иных структур не будет. "Это я вам обещаю как глава государства", - сказал он.
Александр Лукашенко также выразил намерение лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования.
"Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!" - заявил Президент.
"Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете", - подчеркнул белорусский лидер.
"Мое жесткое требование - мы должны решить эту проблему. И мы ее можем решить", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко поручил членам рабочей группы задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач. Работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества.
Работать белорусскому бизнесу все сложнее. Недостаточная правовая база, излишнее внимание со стороны контролирующих органов, обилие административных процедур – это только малая часть проблем, с которыми приходится сталкиваться предпринимательству.
По сведениям СМИ, окончательный состав совета пока не утвержден, однако на прошлой неделе представители госорганов обратились к ряду экспертов с просьбой дать согласие на участие в этой коллегиальной структуре.
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