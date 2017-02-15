Лукашенко лично утвердит минимальный набор нормативов для бизнеса

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал предоставить ему минимальный список нормативов, который необходим для ведения бизнеса, заявив, что лично его проверит и утвердит.

Об этом глава государства заявил на совещании с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

"Основным результатом нашей общей работы должна стать не просто корректировка правовых актов. Нам необходимо добиться реального улучшения условий для деловой активности в Беларуси, которое будет подтверждаться положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования", - заявил Александр Лукашенко.

В ходе совещания Александр Лукашенко призвал представителей бизнеса к честному и открытому диалогу.

"Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться со множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе", - сказал президент.

"Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и - самое главное - ничего не бойтесь", - призвал Александр Лукашенко.

Президент гарантировал, что никакого давления со стороны контролирующих и иных структур не будет. "Это я вам обещаю как глава государства", - сказал он.

Александр Лукашенко также выразил намерение лично утвердить минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования.

"Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте!" - заявил Президент.

"Я для себя определился: чем больше начальник или министр ликвидируют разного рода нормативов, тем лучше будет для них. Не дай бог, перепроверяя, я обнаружу, что вы искусственно оставляете некоторые нормативно-правовые инструкции или излишне предложите мне этих проверок и контролей, вы работать не будете", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мое жесткое требование - мы должны решить эту проблему. И мы ее можем решить", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко поручил членам рабочей группы задействовать все возможные ресурсы для выполнения поставленных задач. Работа должна носить открытый, публичный характер с максимально широким привлечением общественности и бизнес-сообщества.