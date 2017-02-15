Правительство одобрило соглашения с российскими лизинговыми компаниями о продаже белорусских товаров
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 февраля 2017
АА
”КУЗБАССЛИЗИНГ“ и ”Металлоинвестлизинг“ будут отныне предлагать в России товары белорусских производителей в лизинг. Соответствующие соглашения одобрены 13 февраля правительством Беларуси.
Как сообщила пресс-служба Совмина, постановлением Совета министров от 13.02.2017 №121 одобрен проект Договора между правительством и ”КУЗБАССЛИЗИНГ“ о предоставлении в Российской Федерации товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды в качестве основы для проведения переговоров.
Также постановлением Совета министров от13.02.2017 №120 одобрен проект Договора между правительством и акционерным обществом ”Металлоинвестлизинг“ о предоставлении в Российской Федерации товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга) в качестве основы для проведения переговоров.
В обоих случаях ОАО ”БПС-Сбербанк“ определено банком-агентом по выполнению условий Договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Республикой Беларусь, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.
Настоящие постановления вступают в силу со дня его принятия.
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