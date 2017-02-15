Министр образования рассказал, что нужно для зарплаты в 500 долларов
Экономика
15 февраля 2017
АА
Для доведения уровня средней заработной платы в 2017 году до 500 долларов местным органам власти и руководителям учреждений образования важно задействовать различные механизмы, в том числе наращивать экспорт услуг.
фото: minsknews.by
Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время коллегии ведомства, посвященной итогам работы министерства за 2016 год и основным задачам на 2017-й, передает корреспондент БЕЛТА.
«Конечно, правительством, Министерством образования будут приниматься определенные меры. Однако решающее слово за руководителями учреждений. Оптимизация, рациональное использование бюджетных средств и материально-технических ресурсов, активизация внебюджетной деятельности, наращивание экспорта услуг, инициатива на местах будут способствовать реализации данной задачи. Необходимая правовая база имеется», — сказал Игорь Карпенко.
По итогам работы в 2016 году среднемесячная заработная плата по отрасли составила 510 рублей. Среднемесячная зарплата учителей — 622 рубля, профессорско-преподавательского состава — 869 рублей.
Помимо совершенствования форм оплаты труда и мер материального стимулирования педагогических работников не менее важной задачей является повышение престижа педагогической профессии, создание имиджа современного педагога.
«Мы часто встречаем в СМИ попытки противопоставления родителей и школы, педагогов и учеников, в то время как все они взаимосвязанные участники образовательного процесса, работающие на одну цель. Задача формирования имиджа педагога — задача общественная, а не только Министерства образования», — уверен министр.
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