Почему буксует бизнес в Беларуси?

Работать белорусскому бизнесу все сложнее. Недостаточная правовая база, излишнее внимание со стороны контролирующих органов, обилие административных процедур – это только малая часть проблем, с которыми приходится сталкиваться предпринимательству.

О проблемах малого и среднего бизнеса в Беларуси говорится давно. И хотя Беларусь поднялась на 37 место в рейтинге Doing Business-2017, к сожалению, надо признать, данные рейтинга мало сказались на реальном улучшении делового климата в стране.

Поскольку главным и лучшим показателем деловой среды всегда являлась предпринимательская активность.

Так, по словам главы Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, на сегодняшний день из примерно 100 тыс. субъектов малого предпринимательства (не берутся индивидуальные предприниматели), около 40% не ведет свою деятельность.

«А если отнять отсюда еще десять тысяч, которые ведут деятельность чисто формально, или время от времени, что получается в итоге? А ведь именно малые предприятия являются локомотивом экономики, источником добавленной стоимости», – отметил глава бизнес-союза.

Есть ли диалог между бизнесом и государством?

К сожалению, сегодня малый и средний бизнес оказался в ситуации, когда негативные тенденции в экономике только усиливаются. Ясно, что в данных условиях потребность в налаживании диалога между властью и бизнесом особенно очевидна.

«Диалог есть, вопрос в результатах этого диалога и в том, насколько эффективно он выстроен, – утверждает Виктор Маргелов. – Сегодня нужно уходить от модели: большое государство, наделенное полномочиями, и подчиненные предприятия (частные и государственные), у которых полномочий очень мало, поскольку данная модель отношений уже давно терпит крах».

В свою очередь, по словам руководителя Республиканской конфедерации предпринимательства, малому и среднему бизнесу в Беларуси мешает развиваться частое вмешательство государства в дела бизнеса и постоянный контроль с его стороны.

Эксперт предлагает уйти от жесткого госрегулирования в бизнесе, построив систему саморегулирования. «Какие-то параметры регулирования понятно государству нужно оставить, но очень многое можно отдать обществу. Да, это непростая задача. Но как только мы это сделаем, у нас пойдет снижение нагрузки на бюджет», – полагает Маргелов.

Неадекватные штрафы

Довольно серьезной на сегодня является также проблема многократных проверок компаний государственными контролирующими органами. И как показывает практика, действующая система проверок носит не предупредительный, а скорее карательный характер.

Виктор Маргелов отметил разорительность и неадекватность существующих штрафов. По словам руководителя бизнес-союза, уже год как создана рабочая группа, которая работает над устранением этой проблемы. И как он отметил, с момента вступления в действие Указа № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» количество плановых и внеплановых проверок уменьшилось в два раза.

«Правда, есть одно но. Если посмотреть на суммы штрафных санкций, то они увеличились почти в десять раз, – отметил эксперт. – Возникает вопрос: зачем ходить чаще, если можно ходить реже, но собирать даже больше».

«На кого это нагрузка ложится в первую очередь? – задается вопросом Маргелов. – На малый и средний бизнес, который часто в силу объективных причин не может выполнить большинство требований».

Следует также отметить, что 14 февраля состоялось совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал бизнесменам, что никакого давления со стороны контролирующих органов и иных структур не будет.

«Это я вам обещаю как глава государства», – сказал он.

«Обращаюсь к представителям деловых кругов, особенно тем, которые здесь присутствуют. В процессе работы вам приходится непосредственно сталкиваться с множеством абсурдных требований и бесконечной чередой проверок. Я вас призываю к максимально честному и открытому диалогу в группе. Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и – самое главное – ничего не бойтесь», – призвал глава государства.

Так, отметим, что с одной стороны в Беларуси на высшем уровне признается, что малый и средний бизнес надо поддерживать: сократить проверки, четко сформулировать законы и т.д., а с другой, опросы работников частного сектора показывают, что основными препятствиями для своего развития бизнес видит именно в лице государства. Похоже, последнему следует внимательнее отнестись к запросам и проблемам бизнеса и субъектов хозяйствования, поскольку принятых мер для облегчения жизни представителям МСП все еще на сегодня недостаточно.