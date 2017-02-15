Россия ввела ограничения на ввоз мяса с четырех белорусских предприятий
Экономика
15 февраля 2017
АА
14 февраля стало известно, что Россельхознадзор снова ввел ограничения на белорусское мясо, посчитав его небезопасным.
фото: РИА Новости
Россельхознадзором введены временные ограничения, а также дополнительные требования к поставкам продукции с четырех белорусских мясоперерабатывающих заводов, передает РИА Новости.
Меры установлены в отношении Жлобинского мясокомбината, Столбцовского мясоконсервного комбината, предприятий «Дубравский бройлер» и «Смолевичи Бройлер». В их продукции повторно обнаружили бактерии рода листерий и патогенные организмы, включая сальмонеллы.
Также в сообщении указано, что в сырах ООО «Алигорекс» остаточное количество консервантов превышает норму, в сырах Кобринского маслодельно-сыродельного завода - выявлено несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе, а в продукции Пружанского молочного комбината - несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра и несоответствие массовой доли жира в сухом веществе.
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