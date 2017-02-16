Семашко потребовал от Госстандарта защитить внутренний рынок
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
15 февраля 2017
АА
Защита внутреннего рынка и отечественного производителя должна быть в приоритете, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время заседания коллегии Госстандарта.
"Работа по защите рынка ведется и дает свои результаты. Мы не должны отдавать свой рынок. Если по продовольственным товарам доля отечественной продукции составляет 87-88%, то по промышленным товарам доля отечественного падает", - отметил Владимир Семашко.
Приоритетами для белорусской экономики в 2017 году также будут экспорт и повышение конкурентоспособности товаров, сообщила пресс-служба Совмина.
"Мы страна с открытой экономикой и должны уметь продать 70% произведенных товаров и услуг. Но чтобы достичь этого показателя, надо быть конкурентоспособным - это вопросы качества, конкурентной цены, сервиса и так далее", - добавил вице-премьер.
Что касается внедрения технических регламентов для обеспечения качества продукции, то Владимир Семашко ориентирует Госстандарт и заинтересованные министерства на более активную организационную и информационную работу.
"Иногда относились к этому спустя рукава. Когда заканчивался переходный период, оказывалось, что мы не готовы к их реальному внедрению, не знаем, что это за регламенты, - обратил внимание Владимир Семашко. - Поэтому на новом этапе прошу эти ошибки прошлого периода не повторять".
Вице-премьер напомнил, что в Беларуси начался переход на новую версию государственного стандарта СТБ ISO 9001 "Системы менеджмента качества. Требования".
"Здесь не должно быть формализма. Надо очень жестко к этому подойти. Кто не способен выполнить, пусть напрягается - начиная с учебы персонала и заканчивая переоснащением в цехах, где это необходимо", - сказал он.
Владимир Семашко положительно оценил работу Госстандарта на нынешнем этапе.
"Должен поблагодарить за работу, которую вы проводите. Как у куратора вашего ведомства, в принципе у меня нет претензий. На внутригосударственном уровне, уровне Евразийского экономического союза, международном уровне у вас хорошая репутация. Работа идет нормально, без шума, организованно - и она дает результат. Это заслуга руководства и всех работников Госстандарта", - считает Владимир Семашко.
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