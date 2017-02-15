Уничтожение продуктов из Беларуси продолжается

По решению Россельхознадзора в Подмосковье под колеса пошли 34 тонны томатов и яблок, следовавших из Беларуси.
фото: sfera.fm
Как сообщает пресс-служба ведомства, при проверке не обнаружилось документов, подтверждающих фитосанитарное состояние продукции. При досмотре груза, который перевозился на двух автомобилях, были выявлены маркировки турецких и польских производителей.
В конце января в Подмосковье было уничтожено 60 тонн польских яблок, которые также были ввезены из Беларуси.
Поставки овощей и фруктов из Польши запрещены в рамках российского продовольственного эмбарго с 7 августа 2014 года. Запрет на ввоз томатов из Турции был введен с 1 января 2016 года в связи с тем, что Турция сбила российский бомбардировщик в небе над Сирией осенью 2015 года.
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