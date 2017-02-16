В Беларуси введено лицензирование экспорта льноволокна
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
15 февраля 2017
АА
Совет министров ввел разовое лицензирование на каждую экспортную поставку льноволокна.
Постановлением Совета министров от 14.02.2017 №129 установлено, что экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза льноволокна, происходящего с территории Беларуси, при помещении под таможенную процедуру экспорта осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, с учетом особенностей, определенных настоящим постановлением.
Согласно постановлению, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна при помещении под таможенную процедуру экспорта при наличии заключенного между названным концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.
Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза мер, аналогичных установленной данным постановлением.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.
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