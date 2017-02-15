Все больше предприятий Беларуси становятся банкротами
Экономика
15 февраля 2017
АА
Сложность дел об экономической несостоятельности также увеличивается, а скорость проведения ликвидационных производств, наоборот, снижается.
фото: sputnik.by
Количество дел о банкротстве, рассмотренных экономическими судами Беларуси, увеличилось в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 18%, сообщили в Верховном суде Беларуси, пишет Sputnik.
В производстве в прошлом году находилось около 4 тысяч таких дел. При этом более чем в два раза увеличилось количество дел, срок ликвидационного производства по которым превышает 12 месяцев – их насчитывалось 810.
Растет и остаток дел о банкротстве должников – государственных организаций, предприятий, имеющих долю госсобственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, бюджетообразующих, системообразующих субъектов.
По сравнению с 2015 годом – этот остаток вырос в полтора раза, а с 2014-м – в 2,5 раза. Процедуру банкротства в 2016 году в частности прошел белорусский производитель бельевого трикотажа ООО "Серж".
В сентябре он был признан экономически несостоятельным, до середины сентября 2017 года компания должна быть ликвидирована. Также в минувшем году объявлен дефолт по облигациям компании НТС, которая является владельцем сети магазинов шаговой доступности "Родная сторона".
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По сведениям СМИ, окончательный состав совета пока не утвержден, однако на прошлой неделе представители госорганов обратились к ряду экспертов с просьбой дать согласие на участие в этой коллегиальной структуре.
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