Семашко: Нефтегазовые соглашения с Россией могут быть подписаны на следующей неделе
Экономика
16 февраля 2017
АА
Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко рассчитывает на подписание с Россией договора по нефти и газу на следующей неделе.
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Об этом он заявил сегодня журналистам в Минске, передает БЕЛТА.
«В пятницу-субботу мы провели очередные переговоры, составили проект договора с моим коллегой Дворковичем. Сейчас этот протокол находится на рассмотрении у российского руководства. Надеюсь, что на следующей неделе он увидит свет", - сказал вице-премьер.
Как передает РИА Новости, вице-премьеры России и Беларуси Аркадий Дворкович и Владимир Семашко подготовили проект протокола по поставкам нефти и газа в Беларусь. В настоящий момент он находится на рассмотрении российской стороны.
Дворкович, со своей стороны, во вторник заявил, что Россия и Беларусь продолжают обсуждать нефтегазовые вопросы, спор пока не урегулирован.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам пятничной встречи говорил, что переговоры продолжаются, и есть безусловное понимание того, что долги за прошлый год должны быть погашены. Долг Беларуси за российский газ составляет 550 миллионов долларов, говорил Дворкович в конце января.
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