Таможня России будет контролировать белорусскую границу с помощью «мобильных групп»
Экономика
16 февраля 2017
АА
В условиях введения пограничной зоны с Беларусью Федеральная таможенная служба России продолжит работу в режиме мобильных групп, которые будут пресекать ввоз санкционной продукции.
bloknot.ru
Как передает ТАСС, это сообщил замруководителя ФТС Руслан Давыдов. Такую схему работы он связал с тем, что партнеры по Евразийскому союзу не присоединились к ответным мерам России на санкции.
«Буквально на этой неделе в северо-западном направлении было задержание двух автомобилей из Беларуси - один с грушами, другой с польскими яблоками. Даже была погоня - в течение 40 км преследовали эти два грузовика, потом задержали. К сожалению, недобросовестные предприниматели пользуются разницей в режиме, в регулировании между РФ и Беларусью. Там выпускают эти грузы для внутреннего потребления, а потом пытаются ввезти их в Российскую Федерацию», - рассказал чиновник. заместитель руководителя ФТС.
«Погранзона - это наиболее либеральный режим, который может существовать», - заявил Давыдов. Введение этого режима он считает обоснованным, «потому что 80 стран получили безвизовый въезд в Республику Беларусь, и, соответственно, этих людей надо хотя бы предупредить о том, что здесь погранзона, что они в одну страну въехали без визы, а в эту страну они должны посмотреть, имеют ли право въехать».
«Поэтому эта мера носит в первую очередь предупредительный характер», - подытожил представитель ведомства.
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