Россия согласилась выдать Беларуси кредит на сумму в миллиард долларов
Экономика
10 апреля 2017
АА
Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне нового кредита примерно в 1 млрд долларов, сообщил в эфире ОНТ заместитель премьер-министра Владимир Семашко.
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Владимир Семашко прокомментировал некоторые итоги переговоров белорусского и российского президентов в Санкт-Петербурге 3 апреля. Так, после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина будет вновь открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщает БЕЛТА.
«Третий, четвертый транш, каждый по 300 млн долларов – итого это 600 млн долларов в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около 1 млрд долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить», – сказал Владимир Семашко.
Напомним, 3 апреля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Петербурге. После встречи российский лидер отметил, что спорных вопросов между РФ и Беларусью не осталось.
Также сообщалось, что Россия и Беларусь пришли к соглашению о рефинансировании белорусского долга.
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