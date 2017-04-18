Третий не радующийся: из-за конфликта Беларуси и России Клайпедский порт потерял треть оборота
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
13 апреля 2017
АА
В первом квартале этого года, в основном из-за сокращения транзита белорусских нефтепродуктов, обработка грузов Клайпедским государственным морским портом снизилась на 27,3%.
В том числе Klaipedos Nafta потеряла 33% объемов. Кроме уменьшения поставок из Беларуси на деятельности терминала отразился ремонт на Orlen Lietuva, говорится в сообщении дирекции порта.
В итоге в январе-марте компания обработала 1,554 млн тонн нефтепродуктов против 2,321 млн тонн в аналогичном периоде 2016 года.
С другой стороны продолжал в первом квартале этого года расти поток других транзитных грузов из Беларуси – в первую очередь, калийных удобрений. Пропускная способность терминала сыпучих грузов BKT увеличилась до 1,7 млн тонн против 1,5 млн тонн в первом квартале 2016 года. В прошлом году через этот терминал, совладельцем которого является «Беларуськалий», прошло 7,1 млн тонн удобрений.
По данным администрации порта, на белорусские товары приходится чуть более 30% из примерно 14 млн тонн грузов.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.
С момента вступления в силу указа № 40 и до 14 апреля 2017 года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тыс.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью RNS рассказал о реакции на поручение президента Беларуси возбудить против него уголовное дело, о том, какие белорусские продукты обнаружились у него в холодильнике.