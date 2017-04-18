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ГТК смог создать барьер перемещению коммерческих партий под видом товаров для личного пользования

Экономика

14 апреля 2017

АА

С момента вступления в силу указа № 40 и до 14 апреля 2017 года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тыс.

ГТК смог создать барьер перемещению коммерческих партий под видом товаров для личного пользования

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в Беларуси удалось создать барьер перемещению через границу коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Это утверждение подкрепляется указом № 40, который вступил в силу ровно год назад, 14 апреля 2016 года.

Документом предусмотрено, что при пересечении таможенной границы чаще одного раза в три календарных месяца стоимость перемещаемого в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товара для личного пользования не должна превышать 300 евро, а вес – 20 кг.

«С момента вступления в силу указа и до 14 апреля 2017 года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тыс. При этом за указанный период в Беларусь въехало около 11,7 млн физических лиц», – отметили в ГТК.

Также в комитете констатировали, что практическое применение норм указа подтвердило его эффективность при пресечении попыток перемещения коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования с целью дальнейшего вовлечения их в торговый оборот.

Должностными лицами таможенных органов выявлено около 1 тыс. административных правонарушений по фактам ввоза на территорию ЕАЭС подобных партий товаров. В отношении товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования, было подано 255 деклараций. Уплаченные таможенные платежи при этом составили около 96,2 тыс. рублей.

«Указанные статистические данные свидетельствуют о том, что нововведения не коснулись обычных граждан, желающих приобретать за границей товары для личных целей. Отмечается отсутствие проблемных вопросов перемещения через таможенную границу товаров для личного пользования физическими лицами, следующими в отпуска, командировки, в туристических и частных целях, а также в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью», – отметили в ГТК.

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