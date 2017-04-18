ГТК смог создать барьер перемещению коммерческих партий под видом товаров для личного пользования

С момента вступления в силу указа № 40 и до 14 апреля 2017 года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тыс.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в Беларуси удалось создать барьер перемещению через границу коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Это утверждение подкрепляется указом № 40, который вступил в силу ровно год назад, 14 апреля 2016 года.

Документом предусмотрено, что при пересечении таможенной границы чаще одного раза в три календарных месяца стоимость перемещаемого в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товара для личного пользования не должна превышать 300 евро, а вес – 20 кг.

«С момента вступления в силу указа и до 14 апреля 2017 года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тыс. При этом за указанный период в Беларусь въехало около 11,7 млн физических лиц», – отметили в ГТК.

Также в комитете констатировали, что практическое применение норм указа подтвердило его эффективность при пресечении попыток перемещения коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования с целью дальнейшего вовлечения их в торговый оборот.

Должностными лицами таможенных органов выявлено около 1 тыс. административных правонарушений по фактам ввоза на территорию ЕАЭС подобных партий товаров. В отношении товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования, было подано 255 деклараций. Уплаченные таможенные платежи при этом составили около 96,2 тыс. рублей.

«Указанные статистические данные свидетельствуют о том, что нововведения не коснулись обычных граждан, желающих приобретать за границей товары для личных целей. Отмечается отсутствие проблемных вопросов перемещения через таможенную границу товаров для личного пользования физическими лицами, следующими в отпуска, командировки, в туристических и частных целях, а также в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью», – отметили в ГТК.