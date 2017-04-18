Отрицательное сальдо в торговле товарами в январе-феврале составило около 700 миллионов долларов
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 апреля 2017
АА
По данным Белстат, на 1 марта 2017 года импорт страны превышает экспорт на 698,7 млн долларов
В январе-феврале 2017 года внешнеторговый оборот товаров составил 8260,5 млн долларов, в том числе экспорт – 3780,9 млн долларов, импорт – 4479,6 млн долларов.
К уровню января-февраля 2016 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 122,3%, экспорт – 119,9%, импорт – 124,4%.
По итогам января-февраля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,4%, импорт увеличился на 5,5% при росте средних цен экспорта на 21,6%, импорта – на 17,9%.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
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