Объем внешней торговли ЕАЭС вырос на 37 процентов

Назарбаев: «Особый оптимизм у нас должны вызвать данные статистики на начало 2017 года».
По сообщениям БЕЛТА, торговля между странами ЕЭАС в 2017 году внушает оптимизм. На расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил: «Кризис не вечен, за спадом всегда следует рост. Большинство наших стран в прошлом году показали экономический рост, в том числе Казахстан. Особый оптимизм у нас должны вызвать данные статистики на начало 2017 года».
По итогам двух месяцев, объем внешней торговли ЕАЭС вырос на 37%, взаимной торговли – на 38%. Назарбаев также проинформировал, что торговля Казахстана с ЕАЭС выросла на 56,5%, с Россией – на 50%, с Беларусью – на 50%, Кыргызстаном – на 41%, а с Арменией – в 3,5 раза.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.
С момента вступления в силу указа № 40 и до 14 апреля 2017 года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тыс.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью RNS рассказал о реакции на поручение президента Беларуси возбудить против него уголовное дело, о том, какие белорусские продукты обнаружились у него в холодильнике.