Кобяков: В белорусской экономике наметился положительный тренд
Экономика
14 апреля 2017
АА
Об этом 14 апреля в ходе рабочей поездки по Гродненской области заявил премьер Андрей Кобяков
«Целый ряд показателей по итогам первого квартала 2017 года показывает, что в экономике происходят положительные изменения, – цитирует Андрея Кобякова БЕЛТА. – Эти показатели складываются из конкретных ручейков, в том числе тех предприятий, которые мы сегодня посещаем».
Он отметил, что во время рабочей поездки обращал внимание в первую очередь на финансовое состояние предприятий. «Сегодняшняя поездка вселяет определенный оптимизм. Да, есть проблемы, над которыми мы будем работать, но в целом, я считаю, экономика становится на положительный тренд, который в ближайшее время будет еще более серьезно обозначен», – заявил премьер.
Финансовое состояние предприятий переработки не вызывает сомнений. «ОАО «Беллакт» и ОАО «Волковысский мясокомбинат» были и остаются флагманами переработки. Они продолжают заниматься модернизацией. Это лишний раз подтверждает, что при нормальном управлении, несмотря на возникающие проблемы, всегда можно принимать эффективные решения, которые позволяют предприятиям нормально работать и развиваться», – подчеркнул Андрей Кобяков.
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