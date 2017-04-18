«Коммерсант»: «Газпром» просубсидирует Беларусь на 490 миллионов долларов в год

Россия и Беларусь после вмешательства президентов стран в кратчайшие сроки зафиксировали решение нефтегазовых споров. Решение, как ожидалось, оказалось в целом в пользу Минска — он получил скидку на газ и разрешение зачислять экспортные пошлины с 6 млн тонн поставляемой из РФ нефти в свой бюджет, что даст бюджету Беларуси около 570 млн долларов в год, пишет "Коммерсант".

Урегулирование произошло в целом в тех параметрах, которые были согласованы на встрече глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко две недели назад. Минск погасил 726 млн долларов долга за поставки российского газа, накопленного с января 2016 года. Этот платеж Беларусь сделала после того, как по итогам переговоров президентов ей был обещан новый российский кредит до 1 млрд долларов, а также очередной транш из фонда ЕврАзЭс на 600 млн долларов.

В итоге глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко подписали протокол о внесении изменений в условия поставки газа в 2018-2019 годах: эти изменения предусматривают скидку, которая будет оформлена введением в действующую формулу цены понижающего коэффициента. При этом поставки в 2017 году будут проходить без скидки. Сейчас цена газа для Беларуси составляет около 130 долларов за 1 тыс. кубометров и рассчитывается в долларах как регулируемая цена ФАС РФ для Ямало-Ненецкого АО плюс расходы "Газпрома" на транспортировку, хранение и реализацию на местном рынке. О размере скидки "Газпром" не сообщил, по данным "Ъ", она составит менее 20%. Белорусская сторона в ходе переговоров настаивала на цене в 100 долларов за 1 тыс. кубометров. Для сравнения, в Смоленской области оптовая цена газа сейчас составляет 83,5 долларов за 1 тыс. кубометров.

При этом Москва и Минск договорились к началу 2018 года сформулировать принципы единого рынка газа, в рамках которого его цена должна различаться только затратами на транспортировку. Стороны также подписали протокол о правилах доступа к транспортировке газа. Кроме того, Владимир Семашко и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подписали протокол о внесении изменений в соглашение об экспорте нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Как и предполагалось, Минск сможет уже в этом году получить 24 млн тонн российской нефти беспошлинно. С середины 2016 года Москва урезала такие поставки, чтобы побудить белорусскую сторону к оплате долга за газ. При этом из общего объема Беларусь будет перерабатывать "не менее 18 млн тонн", заявил господин Дворкович, не уточнив, что произойдет с остальными 6 млн тонн. На прошлой неделе господин Семашко говорил, что этот объем будет "перетаможиваться", с тем чтобы экспортные пошлины с 6 млн тонн нефти поступали в бюджет Беларуси — такая схема, по данным "Ъ", обсуждалась в ходе переговоров еще осенью прошлого года). Как оценивал Андрей Полищук из Райффайзенбанка, если цена на нефть Urals будет около 55 долларов за баррель, Минск сможет получить за счет экспортной пошлины около 570 млн долларов в год.

"Газпром" традиционно поставляет в Беларусь примерно 18,7 млрд кубометров газа в год. Если скидка составит 20% от текущей цены, выручка "Газпрома" на белорусском рынке может снизиться примерно на 490 млн долларов в год. "Эти потери для "Газпрома" в целом были неизбежны, если Россия намерена была переходить в отношениях с Беларусью а одинаковые принципы ценообразования и идти к единому газовому рынку",— считает Виталий Крюков из Small Letters. По его мнению, вопрос лишь в том, как долго "Газпром" сможет сохранять премию при поставках на рынок Беларуси по сравнению с российским, и в величине этой премии.