«Газпром» установил цену на газ для Беларуси на 2018 и 2019 годы
Экономика
16 апреля 2017
АА
Цена на российский газ для Беларуси в 2018 году будет 129 долларов за 1 тыс. куб. м., в 2019 году – 127 долларов.
informator.news
Об этом заявил в воскресенье, 16 апреля, заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.
"Мы договорились, что в 2018 году, независимо от конъюнктуры рынка, цена на газ для Беларуси будет 129 долларов за 1 тыс. кубических метров. В 2019 - она будет 127 долларов", - заявил он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Как напоминает «Интерфакс», 13 апреля "Газпром" сообщил о том, что Беларусь в полном объеме погасил задолженность за поставки российского газа в 2016-2017 годах на сумму в 726,2 млн долларов.
Ранее конфликт между РФ и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в третьем квартале 2016 года сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. В первом квартале 2017 года было прокачано 4 млн тонн.
Все 24 млн тонн российской нефти будут поставляться в Белоруссию трубопроводным транспортом, увеличенные поставки начнутся со вторника, добавил Владимир Семашко. В связи с этим вице-премьер напомнил, что, согласно предыдущим соглашениям, 23 млн тонн в Белоруссию шли трубопроводом, а 1 млн тонн - железнодорожным транспортом. Однако последний способ был связан для Беларуси с существенными издержками.
"Все 24 млн тонн теперь будут идти по трубопроводу", - сказал Владимир Семашко.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.
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