Беларусь рассчитывает к концу месяца снять все вопросы по поставкам продовольствия в Россию
Экономика
17 апреля 2017
АА
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.
фото: sputnik.by
Переговоры состоялись 14 апреля, а уже на следующий день Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки с двух предприятий: «Велес-Мит» и «Бабушкина крынка», пишет "Белорусы и рынок".
«Это позволяет надеяться, что к концу месяца все вопросы будут сняты. Самое главное будет отработан алгоритм принятия таких решений», – сказал Семашко. Ограничения по «Бабушкиной крынке», правда, пока сняты не полностью. Предприятие пока не сможет ввозить в РФ сыры и сухое молоко.
Россельхознадзор на прошлой неделе закончил инспекцию белорусских предприятий. Она была организована по поручению Путина после переговоров двух президентов в Санкт-Петербурге. Как заявляли на прошлой неделе белорусские чиновники, серьезных нарушений в технологии, которые бы могли повлечь за собой выпуск небезопасной продукции, российские специалисты не обнаружили.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
С момента вступления в силу указа № 40 и до 14 апреля 2017 года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тыс.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью RNS рассказал о реакции на поручение президента Беларуси возбудить против него уголовное дело, о том, какие белорусские продукты обнаружились у него в холодильнике.