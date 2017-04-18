Проблема «плохих» долгов является серьезной угрозой для всей национальной экономики

Об этом говорится в аналитической записке «Монетарная политика и финансовая стабильность в Беларуси: состояния, вызовы, перспективы», подготовленной научным сотрудником Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрием Круком.

«Продолжающийся спад выпуска, сохраняющийся высокий уровень процентных ставок по кредитам, ухудшение пула заемщиков и его поляризация, формирование системного избытка ликвидности в банковской системе – это проявления накопленных структурных проблем национальной экономики. Эти вопросы находятся за периметром воздействия монетарных инструментов, а потому соответствующие проблемы не могут быть решены посредством монетарных методов», - отмечает экономист.

При этом он обращает внимание, что изменения в монетарной среде несколько расширили поле для маневра монетарным властям. Снижение инфляционных ожиданий и возврат монетарной среды к «нормальному» режиму функционирования дают больше возможностей для использования монетарных инструментов. Однако, как считает Дмитрий Крук, несмотря на такие «послабления», в монетарной политике стоит сохранять определенный консерватизм, поскольку устойчивость новой среды пока вызывает сомнения. Например, избыточность монетарных стимулов может быстро возродить «навес» инфляционных ожиданий, задать тренд на отток депозитов из банковской системы и/или увеличить спрос на иностранную валюту для сбережений.

Дмитрий Крук подчеркивает, что уже накопленный уровень банковских проблемных активов вызывает серьезные опасения и может стать источником нарушения хрупкой финансовой стабильности. Более того, в целом проблема «плохих» долгов представляется серьезной системной угрозой для всей национальной экономики. Поэтому решение этой проблемы видится на сегодня главной задачей экономической повестки дня. Решение этой проблемы должно происходить на микроуровне и включать в себя два компонента: первый - «расчистка» балансов банков от уже накопленных «плохих» долгов и второй - ликвидация причин формирования убытков и «плохих» долгов.

«Для эффективной «расчистки» банковских балансов важно сформулировать системный и понятный для общественности ответ на имеющуюся угрозу. Другим словами необходимо внедрить четкие, ясные и прозрачные механизмы «расчистки» балансов. Без внедрения такого механизма избавление от уже имеющего уровня проблемных активов может оказаться попросту невозможным, а в лучшем случае окажется чрезвычайно длительным и «дорогим» с точки зрения как самой банковской системы, так и всей экономики

В сложившихся условиях основой механизма разрешения долгового кризиса видится обмен банковских активов на государственный долг, но с предшествующей обязательной процедурой оценки его чистой справедливой стоимости (то есть дисконтированием номинальной стоимости частного долга). Кроме того, в случаях, когда речь идет о задолженности в иностранной валюте, долг может не только дисконтироваться, но и переводится в национальную валюту. Процедура определения чистой справедливой стоимости (дисконтирования) является ключевым фактором для формирования верных стимулов всех сторон сделки и обеспечения прозрачности процедуры», - отмечает эксперт.