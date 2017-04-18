Производство сельхозпродукции в хозяйствах Беларуси выросло на 1,7 процента
Экономика
17 апреля 2017
АА
Беларусь увеличила производство сельхозпродукции на 1,7 % во всех категориях хозяйств в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
фото: kyrtag.kg
По данным Белстата, производство продукции сельского хозяйства за первые три месяца этого года в текущих ценах составило 2,209 млрд рублей. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2,118 млрд, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 451,3 тыс. т, что на 1,2% больше, чем за январь-март 2016 года, молока – 1,686 млн т (на 2,8% больше). В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 426,2 тыс. т и по сравнению с январем-мартом 2016 года увеличилось на 1,8%, молока произведено 1,634 млн т, что на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. На 1 апреля 2017 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, в том числе коров – 1,4 млн голов; поголовье свиней – 2,8 млн.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
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