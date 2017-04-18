Цены на золото поднялись до пятилетнего максимума

Мировые цены на золото достигли максимальной отметки с начала ноября 2016 года из-за усиления политической напряженности вокруг Северной Кореи.
На прошлой неделе золото подорожало на 2,5% — такая динамика роста за неделю стала самой значительной с июня прошлого года, сообщает Reuters.
В 09.20 по минскому времени цена на золото выросла на 0,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов — до 1289 долларов за тройскую унцию. Серебро также поднялось в цене на 0,22% и торговалось по 18,55 доллара за унцию, пишет Lenta.ru.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.
С момента вступления в силу указа № 40 и до 14 апреля 2017 года количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тыс.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью RNS рассказал о реакции на поручение президента Беларуси возбудить против него уголовное дело, о том, какие белорусские продукты обнаружились у него в холодильнике.