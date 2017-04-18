Цены на золото поднялись до пятилетнего максимума

Мировые цены на золото достигли максимальной отметки с начала ноября 2016 года из-за усиления политической напряженности вокруг Северной Кореи.

На прошлой неделе золото подорожало на 2,5% — такая динамика роста за неделю стала самой значительной с июня прошлого года, сообщает Reuters.

В 09.20 по минскому времени цена на золото выросла на 0,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов — до 1289 долларов за тройскую унцию. Серебро также поднялось в цене на 0,22% и торговалось по 18,55 доллара за унцию, пишет Lenta.ru.