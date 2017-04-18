Аналитики Citigroup предсказали подорожание барреля Brent до 65 долларов

Такой прогноз, по мнению экспертов, станет реальным к концу 2017 года в случае продления срока действия соглашения о сокращении объемов нефтедобычи.

Несмотря на активизацию американских производителей сланцевой нефти, средняя стоимость барреля нефти марки Brent в четвертом квартале 2017 года может вернуться на уровень 65 долларов, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Citigroup.

По мнению экспертов, увеличение нефтедобычи в США может быть компенсировано за счет продления срока действия заключенной ранее ОПЕК и ее союзниками сделки по сокращению добычи.

«Ориентируясь на продление соглашения ОПЕК и не входящих в ОПЕК производителей на вторую половину 2017 года и ожидаемое сокращение запасов нефти, мы ожидаем, что во второй половине года нефтяные цены поднимутся выше 60 долларов за баррель», — отмечается в прогнозе аналитиков Citigroup.

По их мнению, в четвертом квартале 2017 года средняя стоимость барреля нефти марки WTI может составить 62 доллара, а барреля Brent — 65 долларов, что примерно на 10 долларов выше нынешнего уровня цен.

В то же время эксперты Citigroup предупреждают, что отказ ОПЕК и ее партнеров от продления сделки приведет к резкому падению цен, так как продемонстрированная в конце 2016 года производителями способность существенно увеличить объемы добычи «тучей нависает над рынком».

В начале апреля вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович признал, что эффект от заключенного с ОПЕК соглашения о сокращении объемов добычи нефти оказался меньшим, чем ожидали российские власти.

«Конечно, мы хотели бы выйти на цены 55–60 долларов за баррель. Но сочетание факторов не дает нам это сделать», — пояснил вице-премьер, выступая на итоговой коллегии Минэнерго.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в картель стран о сокращение объемов нефтедобычи вступило в силу с начала 2017 года. Однако до 60 долларов за баррель стоимость нефти марки Brent за прошедшие три с лишним месяца не поднималась ни разу и даже выше 58 доларов поднялась лишь однажды (3 января 2017 года). Во второй половине марта стоимость барреля Brent стабильно удерживалась ниже 55 долларов и поднялась выше 56 долларов только после ракетного удара США по авиабазе правительственных войск в Сирии. Во вторник, 18 апреля, стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE колеблется в районе 55,3–55,5 долларов.

Дворкович отметил, что сделка с ОПЕК позволила улучшить ситуацию на рынке, однако говорить о продлении соглашения пока рано.

Позднее «Роснефть» направила в Минэнерго письмо, в котором призвала учитывать «при принятии новых и реализации существующих договоренностей со странами ОПЕК» динамику добычи сланцевой нефти в США, а также готовность Саудовской Аравии исполнять принятые на себя обязательства.

Авторы письма «Роснефти» предупреждают, что ситуация, в которой Россия окажется единственной страной, в полной мере выполняющей свои обязательства, «приведет к существенным потерям как для российских компаний, так и для бюджета Российской Федерации».