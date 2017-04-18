ЕЭК считает важным совершенствование системы налогообложения взаимной электронной торговли

«Динамично развивающаяся международная электронная коммерция может стать одним из ведущих источников пополнения бюджета стран Евразийского экономического союза, – цитирует БЕЛТА заместителя директора Департамента финансовой политики ЕЭК Аиду Абарбекову. – Гармонизация законодательства государств-членов в сфере обложения НДС электронной торговли является для комиссии приоритетным направлением». По ее мнению, на данном этапе важно обеспечить единое понимание возможных путей для совершенствования системы налогообложения взаимной электронной торговли. Это возможно в том числе за счет прямого диалога между представителями комиссии, государственных органов и научного сообщества, считает Аида Абарбекова.

«Глобализация и информатизация экономических процессов обуславливает необходимость разработки и применения новых механизмов налогового администрирования, - отметили в ЕЭК. - Подходы к этому вопросу в странах ЕАЭС сегодня различные. В некоторых из них налогообложение электронной коммерции отсутствует. В других уже существует, но нормативная база дополняется и пересматривается». В ЕЭК полагают, что странам союза необходимо выработать согласованную налоговую политику, направленную на предотвращение сокрытия и необоснованного занижения налогов участниками электронного бизнеса.

Также важно снизить налоговые барьеры и создать условия справедливой конкуренции в электронной торговле между странами ЕАЭС, в том числе для ее стимулирования и развития. Во второй половине 2017 года в ЕЭК начнет функционировать рабочая группа по обмену опытом в вопросах применения соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения в государствах ЕАЭС. На совещаниях планируется затронуть и вопросы электронной коммерции, в том числе обмена опытом по налогообложению доходов от деятельности в этой сфере.

По данным ЕЭК, в Армении сегодня отсутствуют правовые основы налогообложения электронной торговли. В Кыргызстане отсутствует специальное правовое регулирование налогообложения электронной торговли. В Казахстане его также нет, однако ведется разработка нового Налогового кодекса с учетом передового международного опыта и рекомендаций международных организаций, в том числе по вопросу налогообложения электронной коммерции. В Беларуси частично предусмотрен особый порядок налогообложения электронной торговли. Налоговый кодекс Беларуси дополнен понятиями «электронные деньги», «электронные кошельки». Эти поправки направлены на расширение перечня объектов, на которые можно обратить взыскание налогов, сборов (пошлин), пеней.