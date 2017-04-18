Кобяков: реальная зарплата в Беларуси увеличивается за счет роста производительности труда
Экономика
18 апреля 2017
АА
Выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения возможно.
«Важно, что в экономике вышли на рост реальной заработной платы (100,5% к январю-февралю 2016 года), и этот рост обеспечен за счет производительности труда», – цитирует Андрея Кобякова БЕЛТА. По его словам, меры по сбалансированному росту заработной платы на установленный главой государства уровень (1 тыс. белорусских рублей) наряду со снижением затрат и повышением эффективности во всех сферах экономики позволят выйти на запланированный уровень реальных располагаемых денежных доходов населения.
«За январь-февраль пока имеем 96,8% (за февраль приросли на 1,3 процентного пункта) при прогнозе на первый квартал 99,5%», – констатировал премьер-министр. Это единственный показатель в матрице, за которую отвечает правительство и Национальный банк, не выполненный по итогам первого квартала.
Евразийская экономическая комиссия проводит анализ налогообложения электронной торговли стран Евразийского экономического союза и изучает возможность разработки общего наднационального регулирования этой сферы.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.