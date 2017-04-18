Рост ВВП в Беларуси по итогам первого полугодия 2017 года планируется на уровне 1%
Экономика
18 апреля 2017
АА
Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривались итоги работы экономики в I квартале и задачи на I полугодие 2017 года.
«В первом квартале экономика вышла на уровень, который запланирован на первое полугодие (по прогнозу ВВП должен был составить в первом полугодии 100,2%). Полагаю правильным на второй квартал в качестве целевой задачи определить достижение планов января-сентября, то есть предлагаю сработать с опережением, сделать ВВП за первое полугодие 101%», – цитирует Андрея Кобякова БЕЛТА.
По мнению руководителя правительства, это позволит экономике плавно, без «надрыва» пройти второе полугодие и выйти к концу года на утвержденный прогноз. «Прошу Минэкономики сформулировать соответствующие целевые задачи отраслям и регионам. Их и определим ориентиром для оценки достаточности принимаемых мер соответствующими руководителями», – добавил премьер-министр.
При отчетах на заседании Президиума Совмина Андрей Кобяков попросил присутствующих акцентировать внимание на работе экономики в январе-апреле и реализации задач на полугодие. «Только конкретика, меры и ожидаемые результаты», – подчеркнул премьер.
Евразийская экономическая комиссия проводит анализ налогообложения электронной торговли стран Евразийского экономического союза и изучает возможность разработки общего наднационального регулирования этой сферы.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.