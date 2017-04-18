Розничный товарооборот упал на 1,4 процента

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси, которые опубликованы сегодня на портале Белстата. Оптовики и общественное питание закончили квартал с плюсом.
Согласно указанным данным, в I квартале 2017 года оптовый товарооборот составил 17,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню I квартала 2016 года.
В то же время розничный товарооборот в I квартале 2017 года составил 8,5 млрд рублей, или всего 98,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 года.
Однако розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,1% розничного товарооборота всей страны, составил 7,5 млрд рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах. Это означает, что падение составило всего 0,6%.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2017 года составил 471 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 года.
Евразийская экономическая комиссия проводит анализ налогообложения электронной торговли стран Евразийского экономического союза и изучает возможность разработки общего наднационального регулирования этой сферы.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
Так прокомментировал в эфире белорусского телевидения итоги переговоров между министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем и замминистра сельского хозяйства Евгением Непоклоновым вице-премьер Владимир Семашко.