Розничный товарооборот упал на 1,4 процента

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси, которые опубликованы сегодня на портале Белстата. Оптовики и общественное питание закончили квартал с плюсом.

Согласно указанным данным, в I квартале 2017 года оптовый товарооборот составил 17,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню I квартала 2016 года.



В то же время розничный товарооборот в I квартале 2017 года составил 8,5 млрд рублей, или всего 98,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 года.

Однако розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,1% розничного товарооборота всей страны, составил 7,5 млрд рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах. Это означает, что падение составило всего 0,6%.



Товарооборот общественного питания в I квартале 2017 года составил 471 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2016 года.