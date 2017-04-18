Валютный рынок – итоги недели

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, после двух недель снижения белорусский рубль укрепился к валютной корзине за счет снижения курса доллара и евро. По данным Национального Банка, за неделю на БВФБ стоимость доллара снизилась на 0,64% до 1,8817 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,76% и стоит 1,9977 рублей за евро. Российский рубль вырос на 0,5% и стоит 3,3445 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,09%. Всего с начала года доллар подешевел на 3,92%, евро подешевел на 2,31%, а российский рубль подорожал на 3,10%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,14%.

По предварительным данным, в марте объем золотовалютных резервов по методологии МВФ снизился на 6,2 млн долларов (-0,1%), и на 1 апреля составил 5.016,1 млн долларов в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте вырос на 0,3%, с начала года на 1,7%, за последние 12 месяце – на 6,4%. Решением Правления Национального банка с 19 апреля 2017 г. ставка рефинансирования будет снижена на 1 п.п. до 14% годовых. С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году.

ВВП в январе-марте 2017 года вырос на 0,3% к соответствующему периоду предыдущего года. ЕАБР прогнозирует в 2017 г. снижение ВВП на 0,5%, в 2018 г. – рост на 1%, в 2019 г. – еще на 1%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 9,3% в 2017 г., 7,0% в 2018 г. и 6,1% в 2019 г. МВФ прогнозирует в 2017 году падение ВВП на 0,5%. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году – на 12%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,5% в 2017 г., роста на 1,3% в 2018 г. и на 1,4% в 2019 г. Инфляция по прогнозам ВБ составит 13% в 2017 г. и 11,5% в 2018 г. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики в 2017 году на 1%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2017 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 1,7%, инфляция ожидается на уровне 9%. По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю золото подорожало с 1.254 доллара до 1.287 доллара за тройскую унцию, или на 2,6%. Валютная пара доллар/иена снизилась с 111,10 до 108,60, или на 2,3%.